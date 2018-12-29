|
Роналду – лучший бомбардир «Реала» по итогам года. Он покинул клуб в июле
30.12.2018 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Криштиану Роналду остался лучшим бомбардиром «Реала» по итогам календарного года.
Сейчас форвард выступает за «Ювентус». Он официально покинул «Реал» в июле.
В первой половине 2018 года Роналду успел забить за мадридскую команду 28 мячей в различных официальных турнирах.
Полузащитник Гарет Бэйл, проведший в «Реале» весь календарный год, стал автором 27 голов. На счету нападающего Карима Бензема 18 голов за «Мадрид» в 2018-м.
Статистику Криштиану Роналду можно посмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Криштиану Роналду остался лучшим бомбардиром «Реала» по итогам календарного года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)