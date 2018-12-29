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«Локомотив» – «Динамо» Минск. Гаврус и Когалев сыграют вместо Волкова и Степанова

30.12.2018 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен состав минского «Динамо» на игру против «Локомотива», сообщает твиттер «зубров»

«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, Буйницкий — Терещенко — А.Костицын; Блум — Готовец, Бут — Хауден — Пулккинен; Осипов — Евенко, Павлович (к) — С.Костицын — Когалев; Китаров — Литвинов — Гаврус; Знахаренко.

В сравнении с прошлым матчем по неизвестным причинам в заявку не попал форвард Андрей Степанов. Еще один форвард Артем Волков сегодня не сыграет по медицинским показаниям. Их места займут Александр Когалев и Артур Гаврус.

Матч начнется в 17.00 по белорусскому времени. Телеканал «Беларусь 5» покажет его в прямом эфире. 

 
 
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Стал известен состав минского «Динамо» на игру против «Локомотива», сообщает твиттер «зубров».
 
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