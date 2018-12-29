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«Барселона»: «Мы отрицаем существование какого-либо соглашения с Рабьо»

30.12.2018 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» выступила с заявлении по поводу ситуации с полузащитником «ПСЖ» Адриеном Рабьо.

Спортивный директор парижского клуба Антеру Энрике заявил, что «Барселона» контактировала лично с игроком еще летом, а это против правил. 

«Барселона» хотела бы прояснить ситуацию с опубликованными во Франции новостями, касающихся подписания игрока «ПСЖ», и дать понять, что никакие правила в этом отношении не были нарушены.

Единственный контакт был в августе и неделю назад. В обоих случаях контакт был установлен с руководством «ПСЖ», чтобы показать интерес «Барселоны» к футболисту Адриену Рабьо.

«Барселона» всегда стремилась работать максимально прозрачно с «ПСЖ» и любым другим клубом.

«Барселона» отрицает существование какого-либо соглашения с игроком «ПСЖ» Адриеном Рабьо», – говорится в заявлении.

Спортдиректор «ПСЖ»: «Барселона» предлагала контракт Рабьо еще летом. Это против правил»

 
Теги: Новости
 
 
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«Барселона» выступила с заявлении по поводу ситуации с полузащитником «ПСЖ» Адриеном Рабьо.
 
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