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Накладал после второго периода игры с минским «Динамо»: «В первой домашней игре с ними была та же, извиняюсь за это слово, #####, как сегодня»

30.12.2018 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Локомотива» Якуб Накладал, комментируя итоги второго периода игры (0:2) с минским «Динамо», произнес мат в эфире.

– Якуб, что такое? Почему не получается никак распечатать ворота минского «Динамо»?

– Не знаю, что сказать уже. В первой домашней игре с ними была та же, извиняюсь за это слово, #####, как сегодня» (в сентябре «Локомотив» уступил 1:2 минчанам). Не знаю, почему так играем сегодня.  Не знаю, что сказать. Очень плохо.

«Сегодня у нас нет эмоций. Может, некоторые видят себя уже на новогоднем корпоративе?» – сказал Накладал в эфире КХЛ-ТВ.


 
 
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Защитник «Локомотива» Якуб Накладал, комментируя итоги второго периода игры (0:2) с минским «Динамо», произнес мат в эфире.
 
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