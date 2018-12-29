Накладал после второго периода игры с минским «Динамо»: «В первой домашней игре с ними была та же, извиняюсь за это слово, #####, как сегодня»

Защитник «Локомотива» Якуб Накладал, комментируя итоги второго периода игры (0:2) с минским «Динамо», произнес мат в эфире.

– Якуб, что такое? Почему не получается никак распечатать ворота минского «Динамо»?

– Не знаю, что сказать уже. В первой домашней игре с ними была та же, извиняюсь за это слово, #####, как сегодня» (в сентябре «Локомотив» уступил 1:2 минчанам). Не знаю, почему так играем сегодня. Не знаю, что сказать. Очень плохо.

«Сегодня у нас нет эмоций. Может, некоторые видят себя уже на новогоднем корпоративе?» – сказал Накладал в эфире КХЛ-ТВ.



