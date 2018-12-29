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Накладал после второго периода игры с минским «Динамо»: «В первой домашней игре с ними была та же, извиняюсь за это слово, #####, как сегодня»
30.12.2018 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Локомотива» Якуб Накладал, комментируя итоги второго периода игры (0:2) с минским «Динамо», произнес мат в эфире.
– Якуб, что такое? Почему не получается никак распечатать ворота минского «Динамо»?
– Не знаю, что сказать уже. В первой домашней игре с ними была та же, извиняюсь за это слово, #####, как сегодня» (в сентябре «Локомотив» уступил 1:2 минчанам). Не знаю, почему так играем сегодня. Не знаю, что сказать. Очень плохо.
«Сегодня у нас нет эмоций. Может, некоторые видят себя уже на новогоднем корпоративе?» – сказал Накладал в эфире КХЛ-ТВ.
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Накладал после второго периода игры с минским «Динамо»: «В первой домашней игре с ними была та же, извиняюсь за это слово, #####, как сегодня»
Защитник «Локомотива» Якуб Накладал, комментируя итоги второго периода игры (0:2) с минским «Динамо», произнес мат в эфире.
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