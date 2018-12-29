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КХЛ. Минское «Динамо» впервые в сезоне не пропустило
30.12.2018 19:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Локомотив» (3:0).
Таким образом, «зубры» впервые в сезоне оставили свои ворота в неприкосновенности.
Шатаут на счету вратаря Йонаса Энрота, он отразил 31 бросок.
Всего «Динамо» провело в сезоне 43 матча, забросило 82 шайбы и пропустило 124.
Следующий матч минчане проведут дома против СКА, игра пройдет 4 января.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Локомотив» (3:0).
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