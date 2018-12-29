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Андрей Сидоренко: «Выглядели очень достойно, особенно если учесть, что противостояли сильному сопернику»
30.12.2018 20:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0).
«Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Мы сегодня завершали гостевую серию. В двух предыдущих матчах не смогли набрать очки, хотя играли неплохо. В Ярославле наконец добились успеха. Выглядели очень достойно, особенно если учесть, что противостояли сильному сопернику.
Сыграли организованно, правильно, дисциплинированно. Благодарен ребятам за то, как они выложились в этом матче.
Впервые в сезоне сыграли «на ноль». Акцентировали внимание на действиях в защите. Говорили, что важно подчищать пространство перед воротами, быстро переходить из обороны в атаку. В итоге смогли удачно забросить и довести дело до победы», – цитирует Сидоренко
Далее минчан ожидает домашняя серия, которая начнется 4 января. В соперниках СКА, ЦСКА и «Слован».
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Андрей Сидоренко: «Выглядели очень достойно, особенно если учесть, что противостояли сильному сопернику»
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0).
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