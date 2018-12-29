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Андрей Сидоренко: «Выглядели очень достойно, особенно если учесть, что противостояли сильному сопернику»

30.12.2018 20:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0).

«Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Мы сегодня завершали гостевую серию. В двух предыдущих матчах не смогли набрать очки, хотя играли неплохо. В Ярославле наконец добились успеха. Выглядели очень достойно, особенно если учесть, что противостояли сильному сопернику.

Сыграли организованно, правильно, дисциплинированно. Благодарен ребятам за то, как они выложились в этом матче.

Впервые в сезоне сыграли «на ноль». Акцентировали внимание на действиях в защите. Говорили, что важно подчищать пространство перед воротами, быстро переходить из обороны в атаку. В итоге смогли удачно забросить и довести дело до победы», – цитирует Сидоренко официальный сайт «Динамо».

Далее минчан ожидает домашняя серия, которая начнется 4 января. В соперниках СКА, ЦСКА и «Слован».


 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0).
 
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