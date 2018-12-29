Йонас Энрот: «Мы продолжаем сражаться за плей-офф. Никогда нельзя сдаваться»

Вратарь минского «Динамо» Йонас Энрот поделился мнением о победе над «Локомотивом» (3:0), где он оформил свой первый шатаут.

– Хороший матч. Не сказал бы, что мы полностью контролировали игру. Обе команды выглядели здорово. Думаю, встреча получилась достаточно равной. И «Динамо», и «Локомотив» имели моменты. Возможно, ключевым стал второй гол во втором периоде. Рады закончить год на победной ноте.

– Раньше ты говорил, что результат команды важнее личных заслуг. Но все-таки сегодня случился первый «шатаут» — думаю, он важен для тебя…

– Не особо. Всегда смотрю на картину в целом. Возможно, молодые голкиперы больше задумываются о «сухих» матчах, придают этому какое-то значение. Я же концентрируюсь на своих действиях, которые хочу постоянно улучшать и помогать команде. По ходу каких-то отрезков или периодов я не задумываюсь о «сухарях».

– Согласен, что должны были привезти из этой поездки больше очков?

– Да, в двух предыдущих матчах были близки к победе. Но надо не забивать этим голову. Сейчас важно настроиться на предстоящий поединок со СКА 4 января.

– Что думаешь о шансах на плей-офф?

– Мы продолжаем сражаться. Никогда нельзя сдаваться. Да, до восьмого места пока много очков, но надо фокусироваться на каждом отдельном матче.

– Собираешься праздновать Новый год?

– Да, хотя в Западной Европе эти празднования немного отличаются от здешних. Мы собираемся вместе с друзьями или родными, вспоминаем какие-то важные события прошедшего года. В отличие от вас не дарим подарки — это происходит на Рождество.

– Что можешь пожелать болельщикам в новом году?

– Пусть год получится действительно хорошим! – сказал Энрот.

Минское «Динамо» отстает от зоны плей-офф на 13 очков.

Далее минчан ожидает трехматчевая домашняя серия, которая начнется 4 января игрой со СКА, а продолжится матчами с ЦСКА и «Слованом».