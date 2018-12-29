Андрей Капский: «Не знаю, как отец успевал справляться и с клубом, и с заводом»

В программе «PRO спорт. Итоги» на телеканале «Беларусь 5» Андрей Капский признался, что поражен объемом работы, который взваливал на себя отец и с которым успешно справлялся.

«Отец всегда говорил, что на работу надо приходить пораньше. А уходить, когда справишься со всеми вопросами. Всегда думается, что в клубе легко и просто, но на самом деле времени на клуб уходит даже больше, чем на заводе. Может, это только первое время, адаптация. Честно говоря, не знаю, как отец успевал справляться и с клубом, и с заводом.

Чего было не отнять у него, так это умения чувствовать людей. Зачастую он думал иначе, не так, как мы, и потом его мнение оказывалось правильным. Отец после себя оставил замечательный коллектив — и на поле, и в офисе. Он был проводником, глыбой, большим человеком. Было бы неправильно не заимствовать у него все эти ценные качества. Понятно, есть какие свои навыки, но внутренние качества, возможно, и не могли быть раскрыты. Находясь за каменной стеной отца, не требовалось ни о чем думать и самостоятельно их раскрывать», – сказал Андрей Капский.