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Поль Погба: «Мы побеждали и при прежнем тренере, но сейчас «МЮ» больше ориентирован на атаку»
30.12.2018 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (4:1).
«Нам нужна была победа, и мы отлично сыграли. Мы продолжаем погоню, но нам еще предстоит пройти долгий путь. Прекрасно, что мы так закончили год.
В чем разница в игре «МЮ» после прихода
Мы одерживали победы и при прежнем тренере, но сейчас у нас другой стиль игры. «МЮ» теперь больше ориентирован на атаку, мы создаем больше моментов, и именно так и хотим играть», – сказал Погба.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (4:1).
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