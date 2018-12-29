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Поль Погба: «Мы побеждали и при прежнем тренере, но сейчас «МЮ» больше ориентирован на атаку»

30.12.2018 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (4:1). 

«Нам нужна была победа, и мы отлично сыграли. Мы продолжаем погоню, но нам еще предстоит пройти долгий путь. Прекрасно, что мы так закончили год. 

В чем разница в игре «МЮ» после прихода Оле-Гуннара Сульшера? Мы «Манчестер Юнайтед», мы должны быть на первой строчке АПЛ. Это всего лишь реакция игроков, мы все получаем удовольствие.

Мы одерживали победы и при прежнем тренере, но сейчас у нас другой стиль игры. «МЮ» теперь больше ориентирован на атаку, мы создаем больше моментов, и именно так и хотим играть», – сказал Погба. 

«МЮ» одержал три победы подряд при Сульшере с общим счетом 12:3

Вы никогда не видели Погба таким счастливым

 
 
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (4:1).
 
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