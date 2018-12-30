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Призеры Кубка Европы, Гродненская беговая лига, сенсация в настольном теннисе, совместные проекты с УЕФА и развитие детского спорта. Главные итоги спортивного года на Гродненщине

31.12.2018 — Новости Спорта | Полымя  
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Призеры Кубка Европы, Гродненская беговая лига, сенсация в настольном теннисе, совместные проекты с УЕФА и развитие детского спорта. Главные итоги спортивного года на Гродненщине

 
 
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