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Пеп Гвардиола: «Потеряем очки в игре с «Ливерпулем» – чемпионская гонка завершится»
31.12.2018 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча АПЛ с «Ливерпулем». Игра состоится на «Этихаде» 3 января.
«Если потеряем в четверг очки, то, учитывая положение «Ливерпуля», чемпионская гонка завершится. Нам будет практически невозможно догнать их.
Думаю, они еще будут терять очки, но не слишком много. И если мы хотим до конца претендовать на титул, мы должны одерживать победы.
Нам предстоит матч с соперником, который на данный момент является лучшей командой в Европе и входит в топ-4 в мире. Вот почему игра в четверг – это вызов, и мы постараемся выиграть. Если нам удастся как можно дольше удерживать свою позицию, то в конце сезона сможем побороться за чемпионство.
Знаю, что отставание в семь очков – это много, особенно учитывая, что «Ливерпуль» чрезвычайно убедителен и стабилен. Но мы играем дома и, надеюсь, поддержка болельщиков нам пригодится», – сказал Гвардиола.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча АПЛ с «Ливерпулем».
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