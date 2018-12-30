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Цыбульский о натурализации россиян: «В наших планах – это не повторять. Но сейчас была такая необходимость»

31.12.2018 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель БФБ Андриан Цыбульский на телеканале СТВ подвел итоги года.

– У многих накануне сезона были опасения, какой будет сборная без Домрачевой и Скардино.

– Опасения были не только у зрителей, болельщиков, но и у нас. Потому что действительно после решения об уходе и Домрачевой, и Скардино, и Писаревой возникали проблемы. В принципе, эти проблемы не только в белорусской команде. В любой команде три ведущих спортсменки когда уходят, возникают определенные проблемы, можно сказать. Вот после решения международного союза о возможности выступления второй Кручинкиной, у нас эти опасения исчезли.

Сейчас мы имеем, на мой взгляд, достаточно сильную и перспективную женскую команду минимум на два олимпийских цикла. Год-два, и, я надеюсь, она заявит о себе, и будет радовать болельщиков, особенно в эстафетах. Последняя эстафета этому подтверждение.

Ирина Кривко – 10-я в общем зачете. Это для вас сюрприз?

– Нет, совершенно не сюрприз. Ира уже заявила о себе как о сильной спортсменке и сильной биатлонистке в прошлом году. Я думаю, что она будет прогрессировать из года в год. Она еще довольно молодая спортсменка. Мы на нее надеемся, делаем ставку как на лидера команды. Я думаю, она раскроется в полной мере на Пекинской Олимпиаде.

– Очень много разговоров было вокруг натурализации российских спортсменов. Давайте расставим точки: у нас нет своих талантливых юных биатлонистов?

– Почему нет? Есть талантливые спортсмены. Как я уже говорил: был упущен момент в работе с резервом. Сейчас мы ударными темпами негативный момент этот ликвидируем. В ближайшем будущем мы закроем эти проблемы. В настоящее время возникла необходимость приглашения российских спортсменов. Были некоторые трудности, мы успешно с ними справились. Но это не панацея.

Я давно это говорил, говорю и сейчас. В наших планах – это не повторять. Но в настоящий момент была такая необходимость. Мы пригласили хороших и перспективных спортсменов. Я уверен, они помогут нам это время выдержать, – сказал Цыбульский.

 
 
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Председатель БФБ Андриан Цыбульский на телеканале СТВ подвел итоги года.
 
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