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Шэньчжэнь (WTA). 1-й круг. Соболенко против Марии
31.12.2018 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13) стартует на турнире в Китае матчем с немкой Татьяной Марией (72).
Сетка турнира
Shenzhen Open
Шэньчжэнь, Китай
29 декабря 2018 – 5 января 2019
International
Призовой фонд – 750 000 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13) стартует на турнире в Китае матчем с немкой Татьяной Марией (72).
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