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Шэньчжэнь (WTA). 1-й круг. Соболенко против Марии

31.12.2018 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13) стартует на турнире в Китае матчем с немкой Татьяной Марией (72).

Сетка турнира здесь.

Shenzhen Open

Шэньчжэнь, Китай

29 декабря 2018 – 5 января 2019

International

Призовой фонд – 750 000 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Арина Соболенко (Беларусь)  Татьяна Мария (Германия)
Дата проведения
31 декабря, 09.30
Онлайн матча

 

Тимеа Бачински (Швейцария)  Мария Шарапова (Россия)
Дата проведения
31 декабря, 08.00
Онлайн матча

 

Анастасия Павлюченкова (Россия)  Ана Богдан (Румыния)
6:0|6:1
Дата проведения
30 декабря, 06.00
Онлайн матча

 

Вера Звонарева (Россия)  Люксика Кумхум (Таиланд)
6:3|6:3
Дата проведения
30 декабря, 07.30
Онлайн матча

 

Екатерина Александрова (Россия)  Далила Якупович (Словения)
Дата проведения
31 декабря, 06.30
Онлайн матча

 

Евгения Родина (Россия)  Зарина Дияс (Казахстан)
3:6|6:3|7:6
Дата проведения
30 декабря, 07.00
Онлайн матча

 

Ивана Йорович (Сербия)  Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
31 декабря, 06.30
Онлайн матча

 

Элисон Риск (США)  Ван Цян (Китай)
Дата проведения
31 декабря, 05.00
Онлайн матча

 

Алена Остапенко (Латвия)  Моника Никулеску (Румыния)
Дата проведения
1 января, 05.00
Онлайн матча

 

Полин Парментье (Франция)  Сайсай Чжэн (Китай)
6:2|3:6|6:2
Дата проведения
30 декабря, 10.20
Онлайн матча

 

Онс Жабер (Тунис)  Чжан Шуай (Китай)
Дата проведения
31 декабря, 05.00
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния)  Магда Линетт (Польша)
6:3|6:3
Дата проведения
30 декабря, 09.50
Онлайн матча

 

Яфань Ван (Китай)  Анна Каролина Шмидлова (Словакия)
6:1|6:0
Дата проведения
30 декабря, 09.05
Онлайн матча

 

Шуай Пэн (Китай)  Кристина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
1 января, 05.00
Онлайн матча

 

Ван Синюй (Китай)  Фан-Йин Сюн (Китай)
Дата проведения
31 декабря, 06.30
Онлайн матча

 

Ирина Бегу (Румыния)  Вероника Кудерметова (Россия)
Дата проведения
31 декабря, 05.00
Онлайн матча
 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13) стартует на турнире в Китае матчем с немкой Татьяной Марией (72).
 
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