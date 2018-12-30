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Икарди, Вернер и Пентек – в зимнем шорт-листе «Реала»
31.12.2018 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Реал» в январе намерен усилить атаку.
В список желательных приобретений мадридского клуба входят форварды Мауро Икарди («Интер»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Кшиштоф Пентек («Дженоа»), Фернандо Льоренте («Тоттенхэм») и Бас Дост («Спортинг»).
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«Реал» в январе намерен усилить атаку.
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