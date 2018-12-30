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Путило покинул «Анкарагюджю»
31.12.2018 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
31-летний белорусский полузащитник Антон Путило покинул турецкий «Анкарагюджю», за который выступал с лета 2017 года, сообщает
Ранее появилась
В текущем сезоне Путило
«Анкарагюджю» занимает 12-е из 18 мест в высшей лиге. «Алтай» расположился на 14-й строчке во втором дивизионе, где выступает 18 команд.
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31-летний белорусский полузащитник Антон Путило покинул турецкий «Анкарагюджю», за который выступал с лета 2017 года, сообщает football.by.
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