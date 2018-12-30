Путило покинул «Анкарагюджю»

31-летний белорусский полузащитник Антон Путило покинул турецкий «Анкарагюджю», за который выступал с лета 2017 года, сообщает football.by.

Ранее появилась информация , что Путило в зимнее трансферное окно может стать игроком «Алтая» (Д2, Турция).

В текущем сезоне Путило провел 9 матчей в чемпионате Турции и не отметился результативными баллами, в среднем проводя на поле 50 минут.

«Анкарагюджю» занимает 12-е из 18 мест в высшей лиге. «Алтай» расположился на 14-й строчке во втором дивизионе, где выступает 18 команд.