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Джонатон Блум: «Белорусы кажутся мне счастливее россиян. Вы более открытые – там люди все время отводят глаза»

31.12.2018 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Динамо» Джонатон Блум в интервью TUT.BY сравнил Беларусь и Россию

О жизни в Беларуси

По сравнению с российскими городами в Минске намного больше людей, говорящих по-английски. Например, на днях мы с сыном ходили в супермаркет и обсуждали, какие продукты класть в корзину. Вдруг ко мне подошел какой-то мужчина, белорус, и начал расспрашивать на английском: «Эй, вы из Америки? Расскажи, как ситуация с работой в Чикаго? Сколько там реально зарабатывать в месяц?». Вообще, белорусы кажутся мне счастливее россиян. Вы более открытые – в России же люди все время отводят глаза, избегают малейшего зрительного контакта. Вы хоть улыбаетесь!

О Минске

Единственное, я никак не привыкну к такому короткому световому дню. За окном почти всегда серо и уныло. Я просыпаюсь в 9.30, а на улице все еще темно. Мой сын ложится в девять вечера и спит вплоть до 9.30 утра. Иногда мы с женой даже будим его: «Эй, Джексон, просыпайся! Нельзя столько спать».

Мне кажется, спастись от хандры в такую погоду помогут прогулки по городу и минским паркам. Да-да, не удивляйтесь! Даже в такую погоду украшенный к праздникам Минск поднимает настроение.

Мне, кстати, нравится, как Минск готовится к Новому году. На главных проспектах и в торговых центрах чувствуется праздничная атмосфера. В России нет такого количества нарядных елок и огоньков.

 
Теги: Минск
 
 
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Защитник минского «Динамо» Джонатон Блум в интервью TUT.BY сравнил Беларусь и Россию О жизни в Беларуси По сравнению с российскими городами в Минске намного больше...
 
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