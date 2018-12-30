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Президент «Радничек»: «Лалатович в Беларуси или Казахстане? Все возможно. Скоро узнаем ответ»

31.12.2018 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Радничек» Ивица Тончев рассказал о том, может ли покинуть клуб главный тренер Ненад Лалатович, сообщает zurnal.rs.

– С Лалатовичем у меня джентльменское соглашение. В случае хорошего предложения из-за рубежа, я отпущу его.

– Есть такие предложения?

– Я не знаю. Логично, что многие клубы заинтересованы в нем.

– Эти клубы из Беларуси и Казахстана?

– Все возможно. Скоро узнаем окончательный ответ, – сказал Тончев.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Лалатовича заинтересованы минское и брестское «Динамо».

 
 
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Президент «Радничек» Ивица Тончев рассказал о том, может ли покинуть клуб главный тренер Ненад Лалатович, сообщает zurnal.rs.
 
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