Президент «Радничек»: «Лалатович в Беларуси или Казахстане? Все возможно. Скоро узнаем ответ»

Президент «Радничек» Ивица Тончев рассказал о том, может ли покинуть клуб главный тренер Ненад Лалатович, сообщает zurnal.rs.

– С Лалатовичем у меня джентльменское соглашение. В случае хорошего предложения из-за рубежа, я отпущу его.

– Есть такие предложения?

– Я не знаю. Логично, что многие клубы заинтересованы в нем.

– Эти клубы из Беларуси и Казахстана?

– Все возможно. Скоро узнаем окончательный ответ, – сказал Тончев.

Напомним, ранее сообщалось , что в услугах Лалатовича заинтересованы минское и брестское «Динамо».