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Президент «Радничек»: «Лалатович в Беларуси или Казахстане? Все возможно. Скоро узнаем ответ»
31.12.2018 11:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент «Радничек» Ивица Тончев рассказал о том, может ли покинуть клуб главный тренер Ненад Лалатович, сообщает
– С Лалатовичем у меня джентльменское соглашение. В случае хорошего предложения из-за рубежа, я отпущу его.
– Есть такие предложения?
– Я не знаю. Логично, что многие клубы заинтересованы в нем.
– Эти клубы из Беларуси и Казахстана?
– Все возможно. Скоро узнаем окончательный ответ, – сказал Тончев.
Напомним, ранее
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Президент «Радничек» Ивица Тончев рассказал о том, может ли покинуть клуб главный тренер Ненад Лалатович, сообщает zurnal.rs.
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