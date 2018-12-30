ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Индиана» примет «Атланту», «Сан-Антонио» – «Бостон» и другие матчи

31.12.2018 14:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В новогоднюю ночь в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей. «Индиана» примет на своей площадке «Атланту».

«Сан-Антонио» встретится дома с «Бостоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Атланта
Дата проведения
31 декабря, 23.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

Шарлотт – Орландо
Дата проведения
1 января, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью

Хьюстон – Мемфис
Дата проведения
1 января, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Бостон
Дата проведения
1 января, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Миннесота
Дата проведения
1 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Оклахома-Сити – Даллас
Дата проведения
1 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Финикс – Голден Стэйт
Дата проведения
1 января, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

НБА. «Индиана» примет «Атланту», «Сан-Антонио» – «Бостон» и другие матчи

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новогоднюю ночь в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Личка официально стал главным тренером брестского «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика