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НБА. «Индиана» примет «Атланту», «Сан-Антонио» – «Бостон» и другие матчи
31.12.2018 14:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
В новогоднюю ночь в рамках регулярного чемпионата
«Сан-Антонио» встретится дома с «Бостоном».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В новогоднюю ночь в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.
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