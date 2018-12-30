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Личка официально стал главным тренером брестского «Динамо»
31.12.2018 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чех Марцел Личка официально стал главным тренером брестского «Динамо», сообщает
Новый контракт с чешским специалистом подписан на один сезон с опцией продления еще на год.
В декабре 2018 года Личка начал обучение на тренерскую категорию PRO, что в новом сезоне позволит ему официально занять должность главного тренера
Напомним, Личка пришел в брестское «Динамо» зимой 2018 года и до августа работал старшим тренером, после чего возглавил команду в должности руководителя тренерского штаба. Под его руководством брестчане провели 14 официальных матчей (8 побед, 3 ничьи, 3 поражения).
Добавим, что сезон-2018 команда завершила на шестом месте в чемпионате Беларуси.
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Чех Марцел Личка официально стал главным тренером брестского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
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