Чех Марцел Личка официально стал главным тренером брестского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с чешским специалистом подписан на один сезон с опцией продления еще на год.

В декабре 2018 года Личка начал обучение на тренерскую категорию PRO, что в новом сезоне позволит ему официально занять должность главного тренера . Вместе с ним работу продолжит весь тренерский штаб, который был с командой во второй половине завершившегося сезона.

Напомним, Личка пришел в брестское «Динамо» зимой 2018 года и до августа работал старшим тренером, после чего возглавил команду в должности руководителя тренерского штаба. Под его руководством брестчане провели 14 официальных матчей (8 побед, 3 ничьи, 3 поражения).

Добавим, что сезон-2018 команда завершила на шестом месте в чемпионате Беларуси.