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Личка официально стал главным тренером брестского «Динамо»

31.12.2018 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чех Марцел Личка официально стал главным тренером брестского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с чешским специалистом подписан на один сезон с опцией продления еще на год.

В декабре 2018 года Личка начал обучение на тренерскую категорию PRO, что в новом сезоне позволит ему официально занять должность главного тренера «Динамо». Вместе с ним работу продолжит весь тренерский штаб, который был с командой во второй половине завершившегося сезона.

Напомним, Личка пришел в брестское «Динамо» зимой 2018 года и до августа работал старшим тренером, после чего возглавил команду в должности руководителя тренерского штаба. Под его руководством брестчане провели 14 официальных матчей (8 побед, 3 ничьи, 3 поражения).

Добавим, что сезон-2018 команда завершила на шестом месте в чемпионате Беларуси.

 
 
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Чех Марцел Личка официально стал главным тренером брестского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
 
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