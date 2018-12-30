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Шаран признан лучшим тренером УПЛ в 2018-м, Хацкевич – третий
31.12.2018 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Всеукраинское объединение футбольных тренеров подвело итоги 2018-го футбольного года.
Лучшим специалистом признали Владимира Шарана, который возглавляет «Александрию». На перерыв его команда ушла на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.
На втором месте расположился тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич – третий.
В пятерке также Юрий Бакалов («Львов»), и Юрий Вернидуб («Заря»).
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Всеукраинское объединение футбольных тренеров подвело итоги 2018-го футбольного года.
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