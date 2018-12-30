ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шаран признан лучшим тренером УПЛ в 2018-м, Хацкевич – третий

31.12.2018 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Всеукраинское объединение футбольных тренеров подвело итоги 2018-го футбольного года.

Лучшим специалистом признали Владимира Шарана, который возглавляет «Александрию». На перерыв его команда ушла на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.

На втором месте расположился тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич – третий.

В пятерке также Юрий Бакалов («Львов»), и Юрий Вернидуб («Заря»).

Лучшее приложение Украины о футболе – для Android и iOS

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всеукраинское объединение футбольных тренеров подвело итоги 2018-го футбольного года.
 
Новости дня
Новости спорта
 
МЧМ-2019. Россия сыграет с Канадой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика