Шаран признан лучшим тренером УПЛ в 2018-м, Хацкевич – третий

Всеукраинское объединение футбольных тренеров подвело итоги 2018-го футбольного года.

Лучшим специалистом признали Владимира Шарана, который возглавляет «Александрию». На перерыв его команда ушла на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ.

На втором месте расположился тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич – третий.

В пятерке также Юрий Бакалов («Львов»), и Юрий Вернидуб («Заря»).

Лучшее приложение Украины о футболе – для Android и iOS