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Окленд (WTA). Азаренко сыграет с Винус Уильямс

31.12.2018 16:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первом круге турнира в Окленде Виктория Азаренко (51, WTA) сыграет с американкой Винус Уильямс (39).

Сетка турнира здесь.

ASB Classic

Окленд, Новая Зеландия

31 декабря 2018 – 6 января 2019

International

Призовой фонд – 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Виктория Азаренко (Беларусь)  Винус Уильямс (США)
Дата проведения
1 января, 07.00
Онлайн матча

 

Мона Бартель (Германия)  Сильвия Солер Эспиноса (Испания)
Дата проведения
1 января, 06.00
Онлайн матча

 

Каролин Возняцки (Дания)  Лаура Зигемунд (Германия)
Дата проведения
2 января, 03.00
Онлайн матча

 

Юханна Ларссон (Швеция)  Юлия Гергес (Германия)
Дата проведения
1 января, 05.30
Онлайн матча

 

Су-Вэй Се (Тайвань)  Полона Герцог (Словения)
Дата проведения
1 января, 04.30
Онлайн матча

 

София Кенин (США)  Петра Мартич (Хорватия)
Дата проведения
1 января, 03.00
Онлайн матча

 

Барбора Стрыцова (Чехия)  Тэйлор Таунсенд (США)
Дата проведения
1 января, 04.00
Онлайн матча

 

Саша Викери (США)  Кирстен Флипкенс (Бельгия)
Дата проведения
1 января, 03.00
Онлайн матча

 

Элисон ван Эйтванк (Бельгия)  Бибиане Скуфс (Голландия)
Дата проведения
1 января, 04.30
Онлайн матча

 

Лорин Дэвис (США)  Лара Аррубаррена (Испания)
6:2|6:2
Дата проведения
31 декабря, 03.00
Онлайн матча

 

Виктория Кужмова (Словакия)  Тамара Зиданшек (Словения)
6:2|7:6
Дата проведения
31 декабря, 03.00
Онлайн матча

 

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)  Бетани Маттек-Сэндс (США)
6:3|6:2
Дата проведения
31 декабря, 04.00
Онлайн матча

 

Сара Соррибес-Тормо (Испания)  Стефани Фогель (Швейцария)
7:5|6:3
Дата проведения
31 декабря, 04.30
Онлайн матча

 

Эжени Бушар (Канада)  Мэдисон Бренгл (США)
6:3|6:3
Дата проведения
31 декабря, 05.30
Онлайн матча

 

Аманда Анисимова (США)  Яна Чепелова (Словакия)
Дата проведения
1 января, 07.30
Онлайн матча

 

Тимеа Бабош (Венгрия)  Бьянка Андрееску (Канада)
Дата проведения
1 января, 09.00
Онлайн матча

 

 
 
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В первом круге турнира в Окленде Виктория Азаренко (51, WTA) сыграет с американкой Винус Уильямс (39).
 
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