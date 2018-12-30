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Окленд (WTA). Азаренко сыграет с Винус Уильямс
31.12.2018 16:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом круге турнира в Окленде Виктория Азаренко (51, WTA) сыграет с американкой Винус Уильямс (39).
Сетка турнира
ASB Classic
Окленд, Новая Зеландия
31 декабря 2018 – 6 января 2019
International
Призовой фонд – 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
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В первом круге турнира в Окленде Виктория Азаренко (51, WTA) сыграет с американкой Винус Уильямс (39).
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