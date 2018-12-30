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У Гордейчука в «Тоболе» сменился главный тренер. Клуб уволил Зуба

31.12.2018 17:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Тобол» объявил о расставании с главным тренером, экс-наставником солигорского «Шахтера» поляком Мареком Зубом.

Клуб не стал продлевать контракт с польским специалистом, возглавлявшим команду с августа 2018 года.

Напомним, по итогам сезона «Тобол» выиграл бронзовые награды чемпионата Казахстана.

Вакантный после ухода Зуба пост занял россиянин Владимир Газзаев. Последнее место работы Владимира Газзаева – тренер-консультант московского «Локомотив».

Напомним, ранее ряды «Тобола» пополнил форвард сборной Беларуси Михаил Гордейчук.

 
 
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«Тобол» объявил о расставании с главным тренером, экс-наставником солигорского «Шахтера» поляком Мареком Зубом.
 
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