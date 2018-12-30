Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, как переписывался с Флойдом Мэйвезером по поводу поединка с Хабибом.



«Мы переписывались с Флойдом последний месяц, и если он скажет, что такого не было, я все опубликую. Не ври, Флойд. Он умолял об этом бое. Я говорил Мэйвезеру, что ему уже 57 семь, его тело ослабло, он хрупкий, у него маленькая голова.



Люди думаюб, что я сумасшедший, но я считаю, Хабиб надерет ему зад. Мэйвезер думает, что бой с Хабибом – легкие деньги, но тот гораздо моложе, гораздо сильнее. Он гораздо жестче Конора: Макгрегор сдался, он трус, а Хабиб нет.



Флойд Мэйвезер – не боец, а спортсмен. В UFC нужно быть полноценным бойцом. Если мы выловим Флойда на улице, то надерем ему зад, ведь он не сможет защититься. Он спортсмен. Ему не хватит духа для настоящей драки. Хабиб подерется хоть в лифте, хоть в телефонной будке – где угодно. А Флойд – только в ринге.



Пусть называет себя бойцом, но ему не хватит духа для боя в UFC, так что мы подеремся с ним в боксе, никаких проблем», – сказал Абдель-Азиз.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Менеджер Нурмагомедова: «Флойд умолял о бое с Хабибом. Если он скажет, что такого не было, я опубликую переписку» Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, как переписывался с Флойдом Мэйвезером по поводу поединка с Хабибом.«Мы переписывались с Флойдом...