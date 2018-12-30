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Менеджер Нурмагомедова: «Флойд умолял о бое с Хабибом. Если он скажет, что такого не было, я опубликую переписку»
31.12.2018 17:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, как переписывался с Флойдом Мэйвезером по поводу поединка с Хабибом.
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Менеджер Нурмагомедова: «Флойд умолял о бое с Хабибом. Если он скажет, что такого не было, я опубликую переписку»
Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, как переписывался с Флойдом Мэйвезером по поводу поединка с Хабибом.«Мы переписывались с Флойдом...
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