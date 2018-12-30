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Кубок Шпенглера. Финал. «КалПа» обыграл сборную Канады и стал первым финским клубом, выигравшим турнир
31.12.2018 17:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Давосе завершился очередной розыгрыш Кубка Шпенглера – старейшего клубного международного турнира в Европе.
Сборная Канады не смогла выиграть турнир в 4-й раз подряд, уступив в финале финскому клубу «КалПа».
Примечательно, что до этого ни один финский клуб не выигрывал Кубок Шпенглера.
Кубок Шпенглера
Финал
Сборная Канады – КалПа Финляндия – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
1:0 – 46 Уинник
1:1 – 52 Луостаринен
1:2 – Риссанен, РБ
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Кубок Шпенглера. Финал. «КалПа» обыграл сборную Канады и стал первым финским клубом, выигравшим турнир
В Давосе завершился очередной розыгрыш Кубка Шпенглера – старейшего клубного международного турнира в Европе.
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