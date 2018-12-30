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Кубок Шпенглера. Финал. «КалПа» обыграл сборную Канады и стал первым финским клубом, выигравшим турнир

31.12.2018 17:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Давосе завершился очередной розыгрыш Кубка Шпенглера – старейшего клубного международного турнира в Европе. 

Сборная Канады не смогла выиграть турнир в 4-й раз подряд, уступив в финале финскому клубу «КалПа». 

Примечательно, что до этого ни один финский клуб не выигрывал Кубок Шпенглера. 

Кубок Шпенглера

Финал

Сборная Канады – КалПа Финляндия – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

1:0 – 46 Уинник

1:1 – 52 Луостаринен

1:2 – Риссанен, РБ

 

 
 
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В Давосе завершился очередной розыгрыш Кубка Шпенглера – старейшего клубного международного турнира в Европе.
 
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