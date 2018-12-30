Кубок Шпенглера. Финал. «КалПа» обыграл сборную Канады и стал первым финским клубом, выигравшим турнир

В Давосе завершился очередной розыгрыш Кубка Шпенглера – старейшего клубного международного турнира в Европе.

Сборная Канады не смогла выиграть турнир в 4-й раз подряд, уступив в финале финскому клубу «КалПа».

Примечательно, что до этого ни один финский клуб не выигрывал Кубок Шпенглера.

Кубок Шпенглера

Финал

Сборная Канады – КалПа Финляндия – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

1:0 – 46 Уинник

1:1 – 52 Луостаринен

1:2 – Риссанен, РБ