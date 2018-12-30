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Соболенко в первом матче сезона отыгралась с 3:6, 0:3
31.12.2018 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первая ракетка турнира в Шэньчжэне и 13-я – мира Арина Соболенко в стартовом матче сезона обыграла Татьяну Марию – 3:6, 6:3, 6:1.
По ходу матча чемпионка Нью-Хейвена и Уханя уступала сет и брейк, а теперь во втором круге встретится с Екатериной Александровой. В четвертьфинале 20-летняя белоруска может сыграть с Марией Шараповой.
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Первая ракетка турнира в Шэньчжэне и 13-я – мира Арина Соболенко в стартовом матче сезона обыграла Татьяну Марию – 3:6, 6:3, 6:1.
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