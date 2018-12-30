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Сигневич попрощался с БАТЭ: «Это было з####сь. Побед и удачи в будущем»

31.12.2018 18:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-нападающий БАТЭ Николай Сигневич попрощался с командой.

«Это были отличные 5 лет! Спасибо всем тем людям, с которыми мы были бок о бок. Руководство, тренерский штаб, административный штаб, футболисты, доктора, массажисты!

5 чемпионств, 2 Лиги чемпионов, 2 Лиги Европы! Это было #з****сь. Побед и удачи в будущем!» – написал Сигневич.

Напомним, Сигневич перешел в «Ференцварош».

 
 
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Экс-нападающий БАТЭ Николай Сигневич попрощался с командой.
 
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