|
Сигневич попрощался с БАТЭ: «Это было з####сь. Побед и удачи в будущем»
31.12.2018 18:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-нападающий БАТЭ Николай Сигневич попрощался с командой.
«Это были отличные 5 лет! Спасибо всем тем людям, с которыми мы были бок о бок. Руководство, тренерский штаб, административный штаб, футболисты, доктора, массажисты!
5 чемпионств, 2 Лиги чемпионов, 2 Лиги Европы! Это было #з****сь. Побед и удачи в будущем!» – написал Сигневич.
Напомним, Сигневич
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-нападающий БАТЭ Николай Сигневич попрощался с командой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)