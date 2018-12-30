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Горбунов стал лучшим игроком минского «Динамо» в 2018 году

31.12.2018 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Подведены итоги опроса на звание лучшего игрока минского «Динамо» 2018 года.

Опрос на звание лучшие игрока состоял из трех этапов:

1. Опрос среди работников клубов и тренерского состава динамовской академии (22 человека).

2. Опрос среди спортивных журналистов Беларуси (22 человек).

3. Опрос среди болельщиков (1605 человек).

Итоги комплексного опроса выглядят следующим образом:

1. Горбунов – 36 баллов (12+12+12).

2. Яхая – 27 баллов (10+10+7).

3. Николич – 24 балла (6+8+10).

Горбунов стал лучшим игроком минского «Динамо» в 2018 году

Горбунов стал лучшим игроком минского «Динамо» в 2018 году

Горбунов стал лучшим игроком минского «Динамо» в 2018 году

 
 
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Подведены итоги опроса на звание лучшего игрока минского «Динамо» 2018 года.
 
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