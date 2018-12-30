Марцел Личка: «Брестское «Динамо» делает большие шаги вперед, и я рад быть частью этой новой истории»

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился впечатлениями после подписания нового контракта с клубом.

«Я счастлив продолжить работу в «Динамо-Брест». Этот клуб был приоритетным для меня, и всегда гордился работой здесь. Наша команда делает большие шаги вперед, и я рад быть частью этой новой истории.

Знаю, что все ждут хороших результатов. Эти ожидания отлично мотивируют. Спасибо руководству, что поверили в меня», — сказал Личка.