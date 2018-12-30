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Марцел Личка: «Брестское «Динамо» делает большие шаги вперед, и я рад быть частью этой новой истории»
31.12.2018 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился впечатлениями после подписания нового контракта с клубом.
«Я счастлив продолжить работу в «Динамо-Брест». Этот клуб был приоритетным для меня, и всегда гордился работой здесь. Наша команда делает большие шаги вперед, и я рад быть частью этой новой истории.
Знаю, что все ждут хороших результатов. Эти ожидания отлично мотивируют. Спасибо руководству, что поверили в меня», — сказал Личка.
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Марцел Личка: «Брестское «Динамо» делает большие шаги вперед, и я рад быть частью этой новой истории»
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился впечатлениями после подписания нового контракта с клубом.
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