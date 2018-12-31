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Кучук возглавит украинский «Рух»

01.01.2019 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Леонид Кучук продолжит карьеру в перволиговом «Рухе», сообщает FootballHub.

В ближайшее время тренер приступит к исполнению обязанностей.

Перед Кучуком поставлена задача вывести клуб из Винников в премьер-лигу.

«Рух» после 17 туров идет на 13-м месте в турнирной таблице первой лиги.

Последним клубом 59-летнего специалиста стал «Ростов».

В Украине он тренировал «Арсенал-Киев» и «Сталь».

«Рухом» владеет экс-тренер днепровского «Днепра» Мирон Маркевич, который в 2015 году вывел команду в финал Лиги Европы. 

 

 
 
 
 
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Белорусский специалист Леонид Кучук продолжит карьеру в перволиговом «Рухе», сообщает FootballHub.
 
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