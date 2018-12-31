Кучук возглавит украинский «Рух»

Белорусский специалист продолжит карьеру в перволиговом «Рухе», сообщает FootballHub .

В ближайшее время тренер приступит к исполнению обязанностей.

Перед Кучуком поставлена задача вывести клуб из Винников в премьер-лигу.

«Рух» после 17 туров идет на 13-м месте в турнирной таблице первой лиги .

Последним клубом 59-летнего специалиста стал «Ростов».

В Украине он тренировал «Арсенал-Киев» и «Сталь».

«Рухом» владеет экс-тренер днепровского «Днепра» Мирон Маркевич, который в 2015 году вывел команду в финал Лиги Европы.