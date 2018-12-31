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Кучук возглавит украинский «Рух»
01.01.2019 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист
В ближайшее время тренер приступит к исполнению обязанностей.
Перед Кучуком поставлена задача вывести клуб из Винников в премьер-лигу.
«Рух» после 17 туров идет на 13-м месте в
Последним клубом 59-летнего специалиста стал «Ростов».
В Украине он тренировал «Арсенал-Киев» и «Сталь».
«Рухом» владеет экс-тренер днепровского «Днепра» Мирон Маркевич, который в 2015 году вывел команду в финал Лиги Европы.
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Белорусский специалист Леонид Кучук продолжит карьеру в перволиговом «Рухе», сообщает FootballHub.
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