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Брисбен (WTA). Саснович обыграла Потапову

01.01.2019 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 1/16 финала турнира в Брисбене белоруска Александра Саснович (30, WTA) одержала победу над россиянкой Анастасией Потаповой (93, WTA).

Brisbane International

Брисбен, Австралия

31 декабря 2018 – 6 января 2019

Premier

Призовой фонд – 1 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Александра Саснович (Беларусь)  Анастасия Потапова (Россия)
6:4|7:5
Дата проведения
1 января, 07.00
Онлайн матча

 

Кимберли Биррелл (Австралия)  Дарья Касаткина (Россия)
5:7|6:4|7:6
Дата проведения
31 декабря, 03.00
Онлайн матча

 

Йоханна Конта (Великобритания)  Слоун Стивенс (США)
6:4|6:3
Дата проведения
1 января, 03.00
Онлайн матча

 

Даниэль Коллинс (США)  Петра Квитова (Чехия)
5:5
Дата проведения
1 января, 07.30
Онлайн матча

 

Каролина Плишкова (Чехия)  Юлия Путинцева (Казахстан)
4:6|6:3|6:4
Дата проведения
31 декабря, 03.00
Онлайн матча

 

Кики Бертенс (Голландия)  Элиза Мертенс (Бельгия)
6:2|6:7|6:4
Дата проведения
31 декабря, 07.30
Онлайн матча

 

Анастасия Севастова (Латвия)  Дарья Гаврилова (Австралия)
6:3|6:3
Дата проведения
1 января, 06.00
Онлайн матча

 

Леся Цуренко (Украина)  Михаэла Бузарнеску (Румыния)
6:0|6:2
Дата проведения
31 декабря, 03.00
Онлайн матча

 

Дестани Айява (Австралия)  Кристина Младенович (Франция)
6:3|7:6
Дата проведения
31 декабря, 04.30
Онлайн матча

 

Донна Векич (Хорватия)  Магдалена Рыбарикова (Словакия)
6:1|6:2
Дата проведения
31 декабря, 08.00
Онлайн матча

 

Хэрриет Дарт (Великобритания)  Присцилла Хон (Австралия)
1:6|6:3|6:4
Дата проведения
31 декабря, 09.00
Онлайн матча

 

Анетт Контавейт (Эстония)  Карла Суарес-Наварро (Испания)
6:0|6:3
Дата проведения
31 декабря, 11.38
Онлайн матча

 

Мари Бузкова (Чехия)  Саманта Стосур (Австралия)
4:6|6:2|6:2
Дата проведения
31 декабря, 14.04
Онлайн матча

 

Айла Томлянович (Хорватия)  Катерина Синякова (Чехия)
1:6|6:3|6:0
Дата проведения
1 января, 03.00
Онлайн матча

 

 
 
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В матче 1/16 финала турнира в Брисбене белоруска Александра Саснович (30, WTA) одержала победу над россиянкой Анастасией Потаповой (93, WTA).
 
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