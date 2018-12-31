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Брисбен (WTA). Саснович обыграла Потапову
01.01.2019 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 1/16 финала турнира в Брисбене белоруска
Brisbane International
Брисбен, Австралия
31 декабря 2018 – 6 января 2019
Premier
Призовой фонд – 1 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
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В матче 1/16 финала турнира в Брисбене белоруска Александра Саснович (30, WTA) одержала победу над россиянкой Анастасией Потаповой (93, WTA).
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