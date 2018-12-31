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Чемпионат Англии. «Эвертон» принимает «Лестер», «Арсенал» – «Фулхэм», «Тоттенхэм» против «Кардиффа»
01.01.2019 11:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 21-м туре английской премьер-лиги «Арсенал» примет «Фулхэм», «Кардифф» – «Тоттенхэм».
В среду «Челси» дома сыграет с «Саутгемптоном», а «Манчестер Юнайтед» в гостях встретится с «Ньюкаслом».
Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» закроет тур в четверг.
Чемпионат Англии
21-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 21-м туре английской премьер-лиги «Арсенал» примет «Фулхэм», «Кардифф» – «Тоттенхэм».
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