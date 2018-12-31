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Чемпионат Англии. «Эвертон» принимает «Лестер», «Арсенал» – «Фулхэм», «Тоттенхэм» против «Кардиффа»

01.01.2019 11:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 21-м туре английской премьер-лиги «Арсенал» примет «Фулхэм», «Кардифф» – «Тоттенхэм».

В среду «Челси» дома сыграет с «Саутгемптоном», а «Манчестер Юнайтед» в гостях встретится с «Ньюкаслом».

Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» закроет тур в четверг.

Чемпионат Англии

21-й тур

Эвертон – Лестер
Дата проведения
1 января, 15.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Фулхэм
Дата проведения
1 января, 18.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Кардифф – Тоттенхэм
Дата проведения
1 января, 20.30, «Кардифф Сити Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Хаддерсфилд – Бернли
Дата проведения
2 января, 22.45, «Джон Смитс»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Саутгемптон
Дата проведения
2 января, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Борнмут – Уотфорд
Дата проведения
2 января, 22.45, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас
Дата проведения
2 января, 22.45, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Брайтон
Дата проведения
2 января, 22.45, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
2 января, 23.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Ливерпуль
Дата проведения
3 января, 23.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги

 
 
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В 21-м туре английской премьер-лиги «Арсенал» примет «Фулхэм», «Кардифф» – «Тоттенхэм».
 
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