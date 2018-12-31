Николай Козеко: «Наконец дали ход моему предложению: в олимпийскую программу включили командные соревнования»

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко рассказал, чем для него ознаменовался 2018-й год.

– 2018-й для вас будет ассоциироваться только с очередным олимпийским триумфом?

– Прежде всего, конечно, с ним. Это был напряженный и ответственный год. И я рад, что в Пхенчхане удалось успешно сдать тяжелейший экзамен. Хотя, к сожалению, не обошлось и без горьких неудач. Но мы достойно вышли из них и, думаю, извлекли нужные уроки. Кроме того, нынче наконец дали ход моему предложению, озвученному 12 лет назад на конгрессе Международной лыжной федерации: в олимпийскую программу включили командные соревнования. А сейчас на ура восприняли еще одну нашу инициативу о начале развития синхронных прыжков. Первые соревнования пройдут в Раубичах уже в феврале, на следующий день после этапа Кубка мира. Задействованные на нем судьи согласились поработать и на этом турнире, как и многие элитные лыжные акробаты.

Кстати, в Руке, где собирали программы многие команды, построили трамплины с учетом возможности отрабатывать и синхронные прыжки. В том числе и мы провели несколько таких тренировок, – рассказал Козеко в интервью «Спортивной панораме» .