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Доход «Челси» в сезоне-2017/18 составил 443,4 млн фунтов, прибыль — 62 млн. Это рекорды клуба
01.01.2019 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Доходы выросли с 361,3 млн фунтов до рекордных 443,4 млн, рост составил 22,7%.
Чистая прибыль «Челси» составила 62 млн фунтов, что также является клубным рекордом.
Доходы от телевидения выросли на 41,7 млн фунтов — до 204,1 миллиона.
Такие показатели стали во многом возможны благодаря продажам хавбека Немани Матича и форварда
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«Челси» раскрыл финансовые показатели клуба за сезон-2017/18.
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