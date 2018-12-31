Доход «Челси» в сезоне-2017/18 составил 443,4 млн фунтов, прибыль — 62 млн. Это рекорды клуба

раскрыл финансовые показатели клуба за сезон-2017/18.

Доходы выросли с 361,3 млн фунтов до рекордных 443,4 млн, рост составил 22,7%.

Чистая прибыль «Челси» составила 62 млн фунтов, что также является клубным рекордом.

Доходы от телевидения выросли на 41,7 млн фунтов — до 204,1 миллиона.

Такие показатели стали во многом возможны благодаря продажам хавбека Немани Матича и форварда , на трансферах которых клуб заработал 113 млн фунтов.