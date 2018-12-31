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Доход «Челси» в сезоне-2017/18 составил 443,4 млн фунтов, прибыль — 62 млн. Это рекорды клуба

01.01.2019 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Челси» раскрыл финансовые показатели клуба за сезон-2017/18.

Доходы выросли с 361,3 млн фунтов до рекордных 443,4 млн, рост составил 22,7%.

Чистая прибыль «Челси» составила 62 млн фунтов, что также является клубным рекордом.

Доходы от телевидения выросли на 41,7 млн фунтов — до 204,1 миллиона.

Такие показатели стали во многом возможны благодаря продажам хавбека Немани Матича и форварда Диего Косты, на трансферах которых клуб заработал 113 млн фунтов.

 
 
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«Челси» раскрыл финансовые показатели клуба за сезон-2017/18.
 
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