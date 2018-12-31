Рэмзи проведет переговоры с «Реалом», «Баварией», «Интером», «Ювентусом» и «ПСЖ»

Полузащитник Аарон Рэмзи еще не принял решения относительно своего будущего.

28-летний хавбек сборной Уэльса в январе проведет переговоры с пятью топ-клубами Европы на предмет заключения контракта.

Рэмзи рассматривает возможность перехода в «Баварию», «Интер», , «ПСЖ» и «Реал».

В сентябре Рэмзи прекратил переговоры с «Арсеналом» о четырехлетнем контракте из-за финансовых и спортивных причин. Летом он окажется в новом клубе на правах свободного агента.

Сам футболист готов сменить команду уже сейчас, но лондонцы не планируют отпускать его меньше чем за 40 миллионов фунтов, полагая, что его вклад в этом сезоне может быть выше, чем вырученные средства от трансфера.