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Виктория Азаренко: «Уильямс была более стабильной и воспользовалась своими шансами, а я не смогла это сделать»

01.01.2019 13:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, что у нее не получилось в проигранном матче с американкой Винус Уильямс на турнире в Окленде.

«Сегодня она была более стабильной и воспользовалась своими шансами, а я не смогла это сделать. В первом сете было много боевых геймов, второй сет, брейки и прочее. Но она воспользовалась своими шансами, а я нет. В целом, это был довольно неплохой матч, но я разочарована: знаю, что при возможностях, которые у меня возникали, могла бы выиграть», –  резюмировала Азаренко в комментарии stuff.co.nz.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, что у нее не получилось в проигранном матче с американкой Винус Уильямс на турнире в Окленде.
 
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