|
Виктория Азаренко: «Уильямс была более стабильной и воспользовалась своими шансами, а я не смогла это сделать»
01.01.2019 13:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка
«Сегодня она была более стабильной и воспользовалась своими шансами, а я не смогла это сделать. В первом сете было много боевых геймов, второй сет, брейки и прочее. Но она воспользовалась своими шансами, а я нет. В целом, это был довольно неплохой матч, но я разочарована: знаю, что при возможностях, которые у меня возникали, могла бы выиграть», – резюмировала Азаренко в комментарии
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктория Азаренко: «Уильямс была более стабильной и воспользовалась своими шансами, а я не смогла это сделать»
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, что у нее не получилось в проигранном матче с американкой Винус Уильямс на турнире в Окленде.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)