Виктория Азаренко: «Уильямс была более стабильной и воспользовалась своими шансами, а я не смогла это сделать»

Белорусская теннисистка рассказала, что у нее не получилось в проигранном матче с американкой на турнире в Окленде.

«Сегодня она была более стабильной и воспользовалась своими шансами, а я не смогла это сделать. В первом сете было много боевых геймов, второй сет, брейки и прочее. Но она воспользовалась своими шансами, а я нет. В целом, это был довольно неплохой матч, но я разочарована: знаю, что при возможностях, которые у меня возникали, могла бы выиграть», – резюмировала Азаренко в комментарии stuff.co.nz .