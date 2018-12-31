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Козеко – журналистам: «По большому счету, мы с вами одна команда: спортсмены выступают, вы доносите плоды нашего труда зрителям»

01.01.2019 14:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер сборной Беларуси по фристайлу был польщен тем, что журналисты признали его лучшим тренером 2018 года. 

 «Это довольно высокая оценка моей деятельности, за что искренне благодарен. Вдвойне приятно, что лучшим меня выбрали творческие люди, которые знают проблемы изнутри и часто воочию видели накал борьбы на соревнованиях самого высокого уровня. По большому счету, мы с вами одна команда: спортсмены выступают, вы доносите плоды нашего труда зрителям. По сути, это две стороны одной медали», – цитирует Козеко «Спортивная панорама».

 
 
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Тренер сборной Беларуси по фристайлу был польщен тем, что журналисты признали его лучшим тренером 2018 года.
 
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