|
Салах, Мане и Обамеянг – претенденты на приз лучшему игроку года в Африке
01.01.2019 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Финалистами голосования стали габонcкий нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, а также форварды
В прошлом году тройка выглядела так же, а лучшим игроком Африки был признан Салах, вторым стал Мане, третьим – Обамеянг.
Обамеянг попал в тройку претендентов в пятый раз подряд, повторив рекорд ивуарийца Яя Туре. Для Мане это третья подряд номинация, для Салаха – вторая.
Вручение приза пройдет 8 января в сенегальском Дакаре. Рекордсменами по количеству побед являются камерунец Самюэль Это’О и Яя Туре (оба – по 4 раза).
Ранее Салах
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конфедерация африканского футбола (CAF) назвала тройку претендентов на звание лучшего игрока года на континенте.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)