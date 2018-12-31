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Салах, Мане и Обамеянг – претенденты на приз лучшему игроку года в Африке

01.01.2019 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Конфедерация африканского футбола (CAF) назвала тройку претендентов на звание лучшего игрока года на континенте.

Финалистами голосования стали габонcкий нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, а также форварды «Ливерпуля» египтянин Мохамед Салах и сенегалец Садьо Мане.

В прошлом году тройка выглядела так же, а лучшим игроком Африки был признан Салах, вторым стал Мане, третьим – Обамеянг.

Обамеянг попал в тройку претендентов в пятый раз подряд, повторив рекорд ивуарийца Яя Туре. Для Мане это третья подряд номинация, для Салаха – вторая.

Вручение приза пройдет 8 января в сенегальском Дакаре. Рекордсменами по количеству побед являются камерунец Самюэль Это’О и Яя Туре (оба – по 4 раза).

Ранее Салах стал лучшим игроком Африки в 2018 году по версии BBC.

 
 
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Конфедерация африканского футбола (CAF) назвала тройку претендентов на звание лучшего игрока года на континенте.
 
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