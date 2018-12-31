ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брисбен (WTA). Саснович сыграет со Свитолиной

01.01.2019 15:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Во втором круге турнира в Брисбене состоится повторение прошлогоднего финала между украинкой Элиной Свитолиной (4, WTA) и белоруской Александрой Саснович (30).

Сетка турнира здесь.

Brisbane International

Брисбен, Австралия

31 декабря 2018 – 6 января 2019

Premier

Призовой фонд – 1 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Элина Свитолина (Украина)  Александра Саснович (Беларусь)
Дата проведения
2 января, 12.30
Онлайн матча

 

Прямая трансляция – «Беларусь 5».

Наоми Осака (Япония)  Дестани Айява (Австралия)
6:3|6:2
Дата проведения
1 января, 11.00
Онлайн матча

 

Анетт Контавейт (Эстония)  Петра Квитова (Чехия)
Дата проведения
2 января, 05.00
Онлайн матча

 

Мари Бузкова (Чехия)  Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
2 января, 07.30
Онлайн матча

 

Донна Векич (Хорватия)  Кики Бертенс (Голландия)
Дата проведения
2 января, 07.00
Онлайн матча

 

Анастасия Севастова (Латвия)  Хэрриет Дарт (Великобритания)
Дата проведения
2 января, 03.00
Онлайн матча

 

Йоханна Конта (Великобритания)  Айла Томлянович (Хорватия)
Дата проведения
2 января, 08.30
Онлайн матча

 

Леся Цуренко (Украина)  Кимберли Биррелл (Австралия)
6:4|6:3
Дата проведения
1 января, 12.11
Онлайн матча

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во втором круге турнира в Брисбене состоится повторение прошлогоднего финала между украинкой Элиной Свитолиной (4, WTA) и белоруской Александрой Саснович (30).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Пуна (ATP). Ивашко обыграл Хуркача и пробился в 1/8 финала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика