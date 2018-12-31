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Брисбен (WTA). Саснович сыграет со Свитолиной
01.01.2019 15:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором круге турнира в Брисбене состоится повторение прошлогоднего финала между украинкой Элиной Свитолиной (4,
Сетка турнира
Brisbane International
Брисбен, Австралия
31 декабря 2018 – 6 января 2019
Premier
Призовой фонд – 1 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Прямая трансляция – «Беларусь 5».
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Во втором круге турнира в Брисбене состоится повторение прошлогоднего финала между украинкой Элиной Свитолиной (4, WTA) и белоруской Александрой Саснович (30).
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