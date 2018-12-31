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Нападающий любительской сборной ОАЭ: «Играть с командой президента и даже наблюдать за их игрой – особая честь»
01.01.2019 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий любительской сборной ОАЭ, которая примет участие в Рождественском турнире, Саид Аль-Нуэйми признался, что он очень высокого мнения о команде президента Беларуси Александра Лукашенко.
«Я надеюсь, мы встретимся со сборной Беларуси в полуфинале или в финале. Играть с командой президента и даже наблюдать за их игрой – особая честь. Это ни с чем не сравнимые эмоции», – сказал Аль-Нуэйми в комментарии СТВ.
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Нападающий любительской сборной ОАЭ: «Играть с командой президента и даже наблюдать за их игрой – особая честь»
Нападающий любительской сборной ОАЭ, которая примет участие в Рождественском турнире, Саид Аль-Нуэйми признался, что он очень высокого мнения о команде президента...
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