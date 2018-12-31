ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Масловский: «Набрал Капского и пожаловался, что игроки проходят мимо. Он пообещал разобраться. Не знаю, какой состоялся разговор и был ли он вообще, но проблема решилась»

01.01.2019 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Журналист Tribuna.com Андрей Масловский рассказал, как однажды ему помог недавно ушедший из жизни председатель правления БАТЭ Анатолий Капский.

«Летом Анатолий Капский чуть ослабил хватку и снял тотальный бан на общение. Стало полегче – теперь гостевые матчи БАТЭ мог закрывать Ивулин. Правда, игроки какое-то время жили прошлым. Они выходили из раздевалки и шли мимо со словами: «Так нам же нельзя!» Несколько туров мы проводили разъяснительную работу, что уже можно, и все согласовано на самом верху. А потом я психанул, набрал Анатолия Анатольевича и пожаловался, что игроки проходят мимо. Он пообещал разобраться. Не знаю, какой состоялся разговор и был ли он вообще, но проблема решилась», – вспомнил Масловский в своем блоге на Tribuna.com.

Как 2018-й вынудил меня впервые в жизни смотреть БАТЭ больше, чем минское «Динамо»

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист Tribuna.com Андрей Масловский рассказал, как однажды ему помог недавно ушедший из жизни председатель правления БАТЭ Анатолий Капский.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Нападающий любительской сборной ОАЭ: «Играть с командой президента и даже наблюдать за их игрой – особая честь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика