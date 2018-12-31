Андрей Масловский: «Набрал Капского и пожаловался, что игроки проходят мимо. Он пообещал разобраться. Не знаю, какой состоялся разговор и был ли он вообще, но проблема решилась»

Журналист Tribuna.com Андрей Масловский рассказал, как однажды ему помог недавно ушедший из жизни председатель правления БАТЭ Анатолий Капский.

«Летом Анатолий Капский чуть ослабил хватку и снял тотальный бан на общение. Стало полегче – теперь гостевые матчи БАТЭ мог закрывать Ивулин. Правда, игроки какое-то время жили прошлым. Они выходили из раздевалки и шли мимо со словами: «Так нам же нельзя!» Несколько туров мы проводили разъяснительную работу, что уже можно, и все согласовано на самом верху. А потом я психанул, набрал Анатолия Анатольевича и пожаловался, что игроки проходят мимо. Он пообещал разобраться. Не знаю, какой состоялся разговор и был ли он вообще, но проблема решилась», – вспомнил Масловский в своем блоге на Tribuna.com.