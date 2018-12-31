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Кейн забил 14-й гол в АПЛ и догнал Обамеянга в гонке бомбардиров
01.01.2019 21:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Кардифф» принимает «Тоттенхэм» (0:2, идет первый тайм) в рамках 21-го тура чемпионата Англии.
Нападающий «Тоттенхэма»
У обоих футболистов по 14 забитых мячей.
Подробную статистику Кейна можно посмотреть
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«Кардифф» принимает «Тоттенхэм» (0:2, идет первый тайм) в рамках 21-го тура чемпионата Англии.
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