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Кейн забил 14-й гол в АПЛ и догнал Обамеянга в гонке бомбардиров

01.01.2019 21:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Кардифф» принимает «Тоттенхэм» (0:2, идет первый тайм) в рамках 21-го тура чемпионата Англии. 

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил гол на 3-й минуте матча и догнал форварда «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга в гонке бомбардиров турнира. 

У обоих футболистов по 14 забитых мячей. 

Подробную статистику Кейна можно посмотреть здесь

 
 
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«Кардифф» принимает «Тоттенхэм» (0:2, идет первый тайм) в рамках 21-го тура чемпионата Англии.
 
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