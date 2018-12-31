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Красильников завершил карьеру и будет работать в Международном союзе велосипедистов
01.01.2019 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Двукратный чемпион Беларуси в групповой гонке велосипедист Андрей Красильников завершил карьеру. Об этом сам спортсмен написал в своем
29-летний Красильников будет работать в структуре Международного союза велосипедистов (
Красильников дважды выигрывал чемпионат Беларуси в составе «Минска». Также он выступал за американский «Hincapie». В 2011 году спортсмен попал в ДТП во время гонки.
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Двукратный чемпион Беларуси в групповой гонке велосипедист Андрей Красильников завершил карьеру.
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