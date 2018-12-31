ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Красильников завершил карьеру и будет работать в Международном союзе велосипедистов

01.01.2019 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Двукратный чемпион Беларуси в групповой гонке велосипедист Андрей Красильников завершил карьеру. Об этом сам спортсмен написал в своем инстаграме.

29-летний Красильников будет работать в структуре Международного союза велосипедистов (UCI). 

Красильников дважды выигрывал чемпионат Беларуси в составе «Минска». Также он выступал за американский «Hincapie». В 2011 году спортсмен попал в ДТП во время гонки. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

It is time..... It is time, to look back at 16 years’ chapter where cycling was everything for me and move onward. The brightest thing that I will carry with me is all friends that I found because of cycling. I enjoyed every single day and every single moment! You motivated me, you helped me when it was not easy at all. We had fun there. You are the best!!! The next stop for me is @uci_cycling !!! Thrilled about the opportunity to be the part of it after being a rider at @wcc_cycling almost 10 years ago and I am looking forward in to new adventure. Thank you all and see you around. #cycling #newchallenge #aistsports @teamhincapie @mark_holowesko @rideargyle @wcc_cycling @avcaix @mcc_blr @aists_sport #olympicbelarus @olympics @kazof Photo by: @flaksis_a

Публикация от Andrei Krasilnikau (@krasy_blr)

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двукратный чемпион Беларуси в групповой гонке велосипедист Андрей Красильников завершил карьеру.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кейн забил 14-й гол в АПЛ и догнал Обамеянга в гонке бомбардиров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика