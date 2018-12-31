Красильников завершил карьеру и будет работать в Международном союзе велосипедистов

Двукратный чемпион Беларуси в групповой гонке велосипедист Андрей Красильников завершил карьеру. Об этом сам спортсмен написал в своем инстаграме .

29-летний Красильников будет работать в структуре Международного союза велосипедистов ( ).

Красильников дважды выигрывал чемпионат Беларуси в составе «Минска». Также он выступал за американский «Hincapie». В 2011 году спортсмен попал в ДТП во время гонки.