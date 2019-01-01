Месси стал игроком года по версии Marca, Роналду – четвертый в рейтинге

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2018 года по версии Marca.

Вторую строчку в рейтинге занял обладатель «Золотого мяча», полузащитник и сборной Хорватии Лука Модрич, форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн стал третьим.

Нападающий «Ювентуса» занял четвертое место.

В десятку лучших также вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Мохамед Салах ( ), Эден Азар («Челси»), Рафаэль Варан («Реал»), Харри Кейн ( ) и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

Ранее сообщалось , что в список ста лучших игроков года по версии Marca вошли три российских футболиста: , Денис Черышев и Артем Дзюба.