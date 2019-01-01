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Месси стал игроком года по версии Marca, Роналду – четвертый в рейтинге
01.01.2019 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2018 года по версии Marca.
Вторую строчку в рейтинге занял обладатель «Золотого мяча», полузащитник
Нападающий «Ювентуса»
В десятку лучших также вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Мохамед Салах (
Ранее
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Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2018 года по версии Marca.
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