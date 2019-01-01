Патрик Уиркош: «Я верю в «Динамо» и плей-офф. Пока есть математические шансы, нужно играть»

Защитник минского Патрик Уиркош считает, что команда еще не утратила шансы на плей-оф.

«Конечно, очень сложно сказать, как сложится сезон. Летом ты делаешь все, чтобы подготовиться к нему наилучшим образом. Некоторые команды сейчас на подъеме – другие переживают неудачи. Но самое главное, что сезон не закончен до февраля.

Знаете, недавно рассказал в раздевалке ребятам одну историю. В своем время я был частью одной команды НХЛ, которая к февралю практически потеряла все математические шансы на попадание в плей-офф. На наш выход давали только один процент. Я не знаю, как но в тот год нам удалось пробиться в нокаут-раунд.

Поэтому сейчас важно не опускать руки и не выключаться из борьбы. Я верю в «Динамо» и плей-офф. Абсолютно. Пока есть математические шансы, нужно играть. Недавно нам удалось добыть три победы подряд. Настроение в раздевалке изменилось. Теперь просто нужно двигаться дальше. От игры к игре», – сказал Уиркош в интервью «Беларусь 5» .

За 19 матчей до конца сезона «Динамо» занимает десятое место на Западе и отстает от заветной восьмерки на 13 очков.