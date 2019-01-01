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Шэньчжэнь (WTA). Второй круг. Соболенко сыграет с Александровой, Шарапова – с Синюй,

02.01.2019 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во втором круге турнира в Шэньчжэне Арина Соболенко (13) сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (73). Матч начнется около 10.00 по белорусскому времени.

Сетка турнира здесь.

Shenzhen Open

Шэньчжэнь, Китай

29 декабря 2018 – 5 января 2019

International

Призовой фонд – 750 000 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Арина Соболенко (Беларусь)  Екатерина Александрова (Россия)
Дата проведения
2 января, 08.00
Онлайн матча

 

Вероника Кудерметова (Россия)  Анастасия Павлюченкова (Россия)
6:2|1:6|6:2
Дата проведения
1 января, 09.30
Онлайн матча

 

Ван Синюй (Китай)  Мария Шарапова (Россия)
Дата проведения
2 января, 06.30
Онлайн матча

 

Вера Звонарева (Россия)  Ивана Йорович (Сербия)
7:5|4:6|6:4
Дата проведения
1 января, 05.00
Онлайн матча

 

Элисон Риск (США)  Евгения Родина (Россия)
4:6|6:2|6:3
Дата проведения
1 января, 06.30
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния)  Полин Парментье (Франция)
6:2|6:2
Дата проведения
1 января, 05.00
Онлайн матча

 

Яфань Ван (Китай)  Онс Жабер (Тунис)
3:6|6:4|6:4
Дата проведения
2 января, 05.00
Онлайн матча

 

Моника Никулеску (Румыния)  Кристина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
2 января, 09.30
Онлайн матча

 

 
 
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Во втором круге турнира в Шэньчжэне Арина Соболенко (13) сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (73).
 
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