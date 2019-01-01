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Шэньчжэнь (WTA). Второй круг. Соболенко сыграет с Александровой, Шарапова – с Синюй,
02.01.2019 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором круге турнира в Шэньчжэне Арина Соболенко (13) сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (73). Матч начнется около 10.00 по белорусскому времени.
Сетка турнира
Shenzhen Open
Шэньчжэнь, Китай
29 декабря 2018 – 5 января 2019
International
Призовой фонд – 750 000 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
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Во втором круге турнира в Шэньчжэне Арина Соболенко (13) сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (73).
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