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Дэйна Уайт: «Если все пойдет по плану, реванш Хабиба и Конора пройдет в 2019»

02.01.2019 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент UFC Дэйна Уайт уверен, что реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором пройдет в 2019 году.

«Все хотят увидеть этот бой. Но сначала нам нужно заключение комиссии [по поводу драки после первого боя]. Затем нужно разобраться, что к чему [в легком дивизионе]. Поднимется ли в него Макс Холлоуэй? Что с Тони Фергюсоном? 

Конечно, [Хабиб и Конор] должны выиграть по бою. Еще мы посмотрим, как надолго их отстранят. Но если все пойдет по плану, этот бой пройдет в 2019-м», – сказал Уайт.

В начале октября Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После боя завязалась потасовка, и теперь бойцы ждут решения Атлетической комиссии. Команда Хабиба предполагает, что бойца могут отстранить на 9 месяцев.

 
 
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Президент UFC Дэйна Уайт уверен, что реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором пройдет в 2019 году.«Все хотят увидеть этот бой.
 
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