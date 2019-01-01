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Дэйна Уайт: «Если все пойдет по плану, реванш Хабиба и Конора пройдет в 2019»
02.01.2019 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент UFC Дэйна Уайт уверен, что реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором пройдет в 2019 году.
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Президент UFC Дэйна Уайт уверен, что реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором пройдет в 2019 году.«Все хотят увидеть этот бой.
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