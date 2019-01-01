ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Боруссия» объявила о летнем трансфере Пулишича в «Челси» за 64 млн евро. Он доиграет сезон в Дортмунде

02.01.2019 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «Боруссии» Кристиан Пулишич следующим летом станет игроком «Челси».

По договоренности клубов 20-летний хавбек доиграет нынешний сезон в Дортмунде на правах аренды.

«Челси» заплатил за американского футболиста 64 миллиона евро. При этом его аренда будет бесплатной для «Боруссии».

Пулишич присоединился к академии «Боруссии» в 2015 году. Он выступал за юношеские и молодежные команды, а в 2016 году дебютировал в бундеслиге. 

С сезона-2016/17 Кристиан является основным игроком дортмундцев.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Боруссии» Кристиан Пулишич следующим летом станет игроком «Челси».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Команда «МАЗ-СПОРТавто» отправилась в Перу, где с 6 по 17 января примет участие в ралли-рейде «Дакар»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика