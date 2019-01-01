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«Боруссия» объявила о летнем трансфере Пулишича в «Челси» за 64 млн евро. Он доиграет сезон в Дортмунде
02.01.2019 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Боруссии» Кристиан Пулишич следующим летом станет игроком
По договоренности клубов 20-летний хавбек доиграет нынешний сезон в Дортмунде на правах аренды.
«Челси» заплатил за американского футболиста 64 миллиона евро. При этом его аренда будет бесплатной для
Пулишич присоединился к академии «Боруссии» в 2015 году. Он выступал за юношеские и молодежные команды, а в 2016 году дебютировал в бундеслиге.
С сезона-2016/17 Кристиан является основным игроком дортмундцев.
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«Боруссия» объявила о летнем трансфере Пулишича в «Челси» за 64 млн евро. Он доиграет сезон в Дортмунде
Полузащитник «Боруссии» Кристиан Пулишич следующим летом станет игроком «Челси».
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