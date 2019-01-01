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Алексей Бага: «Думаю, когда Андрей Капский окончательно во все вникнет, это будет копия отца»

02.01.2019 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о характере Андрея Капского.

– Андрей Капский по характеру похож на отца?

– Думаю, когда он окончательно во все вникнет, это будет копия. С его слов я понимаю, что папа оставил очень много материалов в виде дневников, советов, записей и просто воспоминаний. И нужно время, чтобы это все изучить и понять.

Что касается стиля управления, то еще мало времени прошло, чтобы делать глобальные выводы. Судьбоносных решений, которые надо принимать в стрессовых ситуациях, еще не было. И очень хочется, чтобы у Андрея получилось, и эта глыба, созданная Анатоличем, оставалась на плаву, – сказал Бага.

«Не собираюсь надевать маску и становиться серьезной букой». Алексей Бага – о Капском, Дулубе и будущем БАТЭ

 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о характере Андрея Капского.
 
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