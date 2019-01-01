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«Прессбол»: Хващинский близок к переходу в «Шахтер», Бегунов может оказаться в Бресте, Жавнерчик намерен завершить карьеру

02.01.2019 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В грядущем сезоне состав минского «Динамо» может измениться кардинально.

Как сообщает «Прессбол», к переходу в солигорский «Шахтер» близок нападающий Владимир Хващинский, а защитник Роман Бегунов может перейти в брестское «Динамо».

При этом защитник Максим Жавнерчик намерен завершить карьеру игрока.

Ранее сообщалось, что игроки минского «Динамо» Горбунов, Иванов, Соловей и Артем Гуренко стали свободными агентами. Будущее главного тренера Сергея Гуренко в команде также под вопросом.

 
 
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Игроки минского «Динамо» Горбунов, Иванов, Соловей и Артем Гуренко стали свободными агентами
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