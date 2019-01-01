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«Прессбол»: Хващинский близок к переходу в «Шахтер», Бегунов может оказаться в Бресте, Жавнерчик намерен завершить карьеру
02.01.2019 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
В грядущем сезоне состав минского «Динамо» может измениться кардинально.
Как сообщает «Прессбол», к переходу в солигорский «Шахтер» близок нападающий Владимир Хващинский, а защитник Роман Бегунов может перейти в брестское «Динамо».
При этом защитник Максим Жавнерчик намерен завершить карьеру игрока.
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«Прессбол»: Хващинский близок к переходу в «Шахтер», Бегунов может оказаться в Бресте, Жавнерчик намерен завершить карьеру
В грядущем сезоне состав минского «Динамо» может измениться кардинально.
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