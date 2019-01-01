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Сапрыкин о самолете: «Драки не было, я спокойно выпивал, сидя с женой. И вдруг приземлились в Воронеже»

02.01.2019 17:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный российский хоккеист Олег Сапрыкин рассказал о конфликте, произошедшем на борту самолета Сочи – Москва.

37-летний экс-форвард «Салавата Юлаева» устроил дебош, из-за чего самолет экстренно сел в Воронеже.

– Сразу скажу, что никакой драки не было, я никого не бил и не трогал, ни соседей, ни, боже упаси, стюардесс. Я даже не могу предположить, откуда взялась такая информация.

Я спокойно выпивал, сидя с женой в бизнес-классе. И вдруг неожиданно приземлились в Воронеже.

– Может быть, вас не обслужили должным образом, как должны были обслуживать в бизнес-классе?

– Нет, обслуживали нормально. Все приносили вовремя. Сзади, в эконом-классе, сидел пассажир, который был недоволен нашим поведением.

Возможно, мы вели себя шумновато, но все-таки был Новый год, праздник.

– Вы как-то отвечали ему? Был ли словесный конфликт?

– Да, был словесный конфликт. Но при этом никто не вставал со своих мест. Еще случился такой момент: у пилота открылась дверь, и мой взгляд упал на панель управления.

Просто взглянул из любопытства со своего места. При этом я не собирался заходить в кабину, я 20 лет летаю и прекрасно знаю правила.

– Кто, на ваш взгляд, принял решение об экстренной посадке?

– Насколько я знаю, такое решение всегда принимает пилот. Когда нас встретила полиция, нам с женой сообщили информацию о том, что самолет приземлился из-за массовой драки на борту. Пилот сообщил, что дралось 10 человек.

– Никто из бортпроводников не подавал заявления в полицию на вас?

– Конечно, нет. Я ведь ни на кого не нападал. Если бы это случилось, я бы не находился сейчас дома.

– Что было дальше, когда состоялось общение с полицией?

– С меня взяли административный штраф за нецензурную брань в общественном месте. 500 или 1000 рублей.

Полиция внимательно изучила видеозапись камер, установленных на борту. И отпустила, — сказал Сапрыкин.

Самолет совершил экстренную посадку из-за пьяного хоккеиста. Рассказываем, кто это такой

 
 
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Известный российский хоккеист Олег Сапрыкин рассказал о конфликте, произошедшем на борту самолета Сочи – Москва.
 
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